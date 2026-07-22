/ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮದುವೆ! ವಧು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯದವಳಲ್ಲ ಗುರು...

Mr Beast marriage : ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ (Jimmy Donaldson marriage) ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ದಿನಗಳ ಗೆಳತಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಮದುವೆಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ..
'ಐ ಫೌಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಬೀಸ್ಟ್' : ಮದುವೆಯ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜಿಮ್ಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸನ್, "ಐ ಫೌಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಬೀಸ್ಟ್, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ನೆಕರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ : ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಸುಂದರ ನೆಕರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿತು. ಸುಮಾರು 70 ಮಂದಿ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದಹಾಗೆ, ನೆಕರ್ ದ್ವೀಪ ಉದ್ಯಮಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ..
ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ : ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಮದುವೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ನಾರ್ಕೆಲಿಂಗ್, ಕೈಟ್ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದ್ವೀಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಹಸಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
2022ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪರಿಚಯ : ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ, ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜೋಡಿ : ಕುಟುಂಬದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಯಾರು ಈ ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್? : ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ಗೇಮರ್. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕಾನೂನು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಧಕಿ.
500 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ : ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಸಾಹಸಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದಾರ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಜಿಮ್ಮಿ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಹಾದಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.