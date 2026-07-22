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ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮದುವೆ! ವಧು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯದವಳಲ್ಲ ಗುರು...

Written ByKrishna N K
Published: Jul 22, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:58 PM IST

Mr Beast marriage : ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ (Jimmy Donaldson marriage) ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ದಿನಗಳ ಗೆಳತಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಮದುವೆಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ..

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'ಐ ಫೌಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಬೀಸ್ಟ್' : ಮದುವೆಯ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಜಿಮ್ಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ಸನ್, "ಐ ಫೌಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಬೀಸ್ಟ್, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಖಾಸಗಿ ನೆಕರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ  : ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರ್ಜಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನ ಸುಂದರ ನೆಕರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿತು. ಸುಮಾರು 70 ಮಂದಿ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದಹಾಗೆ, ನೆಕರ್ ದ್ವೀಪ ಉದ್ಯಮಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ..

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ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ : ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಮದುವೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ನಾರ್ಕೆಲಿಂಗ್, ಕೈಟ್‌ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದ್ವೀಪದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಹಸಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.  

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2022ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಪರಿಚಯ : ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ, ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.   

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2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜೋಡಿ : ಕುಟುಂಬದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಮಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.

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ಯಾರು ಈ ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್? : ತಿಯಾ ಬೊಯ್ಸನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಲೇಖಕಿ ಹಾಗೂ ಗೇಮರ್. ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕಾನೂನು, ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರೋಸೈಕಾಲಜಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಧಕಿ.

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500 ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್‌ಸ್ಕ್ರೈಬರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ನಂ.1 ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ : ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್‌ನ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಸಾಹಸಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದಾರ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಜಿಮ್ಮಿ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಹಾದಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

TAGS:
Mr Beast
Thea Booysen
Jimmy Donaldson
world richest youtuber
MrBeast marriage
MrBeast wedding

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