ಬೆನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಾ? ಹುಷಾರಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ?

World Spine Day : ನಾವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.
ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ದಿನ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಹೌದು.. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಹಾದಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ದೇಹದ ರಚನೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು, ಅನೇಕ ಜನರ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿ : ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸವೆದು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಕೆ : ನೀವು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಾಗುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಟೆಕ್ ನೆಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಭುಜದ ನೋವು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಾಸಿಗೆ : ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಅಥವಾ ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಮಲಗುವ ವಿಧಾನ : ನೀವು ಮಲಗಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯದ ಕಾರಣ ಈ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.