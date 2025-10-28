ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ಗಿಡದ ಬೀಜ! ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ

World Costliest seeds : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿಯಿಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೀಜದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ಬೀಜ ಯಾವುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ.
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೀಜ. ಇದು ಸರಾಸರಿ 15-20 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 30 ಕೆಜಿಯನ್ನು ಸಹ ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಬೀಜವು 40-50 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 18-20 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲವಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ನಾರಿನ ತಿರುಳು ಇರುತ್ತೆ.
ಈ ಮರವು ಫಲ ನೀಡಲು 25-50 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಲು 45 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮರವು 30-40 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಮತ್ತು 800 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಹುದು. ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ಈ ಬೀಜವು ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು, ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಪಾದಿತ ಕಾಮೋತ್ತೇಜಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕೊಕೊ-ಡಿ-ಮೆರ್, ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೀಜವು ಅದರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ದ್ವೀಪಸಮೂಹದಲ್ಲಿರುವ ವಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ಲಿನ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ತಾಳೆ ಮರ (ಲೊಡೋಸಿಯಾ ಮಾಲ್ಡಿವಿಕಾ), ಜಾಗತಿಕ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕೊಕೊ-ಡಿ-ಮೆರ್ ಅನ್ನು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.
19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಅದನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು. ಇಂದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೋಕೋ-ಡಿ-ಮೆರ್ ಬೀಜಗಳು $600 ರಿಂದ $1,000 ಅಥವಾ ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 50,000-80,000 ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರವು 1980 ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಭೇದವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. CITES (ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಮಾವೇಶ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇದರ ರಫ್ತು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಇದು ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೀಶೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7,000 ರಿಂದ 8,000 ಈ ಮರಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ.