ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ 60 ವರ್ಷದ ನಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ! ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿಸಾಟಿ

Most Beautiful women in the world: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಾವು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ. ಆದರೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಝ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ.
Beautiful women: ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಝ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ 30 ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಝ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ನಟಿ,ಮೋನಿಕಾ ಬೆಲ್ಲುಸಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾಡಲ್ ಹಾಗೂ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಕೇಟ್ ಅಪ್ಟನ್ ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮತ್ತು 6 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಏಂಜಲೀನಾ ಜೋಲೀ ವಿಶ್ವದ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ರಿಹಾನ್ನಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಜೋಹಾನ್ಸನ್ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ, ಪ್ರಖ್ಯಾರ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.