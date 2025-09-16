English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ 60 ವರ್ಷದ ನಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ! ಈಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರಿಸಾಟಿ

Most Beautiful women in the world: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಾವು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ. ಆದರೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಝ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಟಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ.
 
1 /9

Beautiful women: ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಝ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ 30 ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.   

2 /9

ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 29 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.   

3 /9

ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಝ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ  ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ನಟಿ,ಮೋನಿಕಾ ಬೆಲ್ಲುಸಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.   

4 /9

ಅಮೆರಿಕನ್‌ ಮಾಡಲ್‌ ಹಾಗೂ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಕೇಟ್ ಅಪ್ಟನ್ ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

5 /9

ಹಾಲಿವುಡ್ ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮತ್ತು 6 ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಏಂಜಲೀನಾ ಜೋಲೀ  ವಿಶ್ವದ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

6 /9

ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

7 /9

ಇನ್ನೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್‌ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ರಿಹಾನ್ನಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

8 /9

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಜೋಹಾನ್ಸನ್ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

9 /9

ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ, ಪ್ರಖ್ಯಾರ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

Aishwarya Rai world's beautiful woman Deepika Padukone ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ

Next Gallery

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!