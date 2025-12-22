ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವು! 9 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದಲೇ ವಿಷಚಿಮ್ಮುವ ಈ ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲೇ ಶಿವನ ಪಾದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..

worlds most dangerous snake: ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾವು ವಿಷವನ್ನು ಉಗುಳುವ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
worlds most dangerous snake: 9 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದ ವಿಷ ಎಸೆಯಬಲ್ಲ ಹಾವನ್ನು 'ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಸ್ಪಿಟಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಅಥವಾ ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ 9 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದ ವಿಷ ಎಸೆಯಬಹುದು. ಇದು ತನ್ನ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷವನ್ನು ಕಾರಂಜಿಯಂತೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಾವಿನ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಗುರಿ. ಈ ಹಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷವನ್ನು ಎಸೆಯುವಾಗ, ಅದು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ವಿಷವು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಾವಿನ ವಿಷವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುರುಡನಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷವು ಕಣ್ಣಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವಿಷವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷವು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗಳು, ಊತ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗವು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ರಿಂದ 6 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು. ಅವು ಬೂದು, ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದಾಗ ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾವು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.