  • ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿ? 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ, ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿ? 1 ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ, ಆದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌

Worlds most expensive vegetable : ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಗಿರ್‌ ಅಂತ ತಿರುಗುತ್ತೆ.. 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಋತುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಲ್ಲ.

ಅಂದಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಈ ತರಕಾರಿಯ ಬೆಲೆ 80 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಹಾಪ್ ಶೂಟ್ಸ್. ಈ ತರಕಾರಿ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 

ಹಾಪ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ತರಕಾರಿ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಾಪ್ ಶೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೇಷಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಈ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ರೈತರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. 1 ಕೆಜಿ ಹಾಪ್ ಶೂಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ 80,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತರಕಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

