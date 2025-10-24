English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಇದೇ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು! ಇದರ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವಿಷ ತಗುಲಿದ್ರೂ ಬದುಕೋದು ಡೌಟ್‌..

ಇದೇ ನೋಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು! ಇದರ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವಿಷ ತಗುಲಿದ್ರೂ ಬದುಕೋದು ಡೌಟ್‌..

World most poisonous snake: ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತೀಯ ಹಾವುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಾಗರಹಾವು ಮತ್ತು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಹಾವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. 
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್. ಇದನ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಯರ್ಸ್ ಸ್ನೇಕ್ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾವು ಎಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿಯೆಂದರೆ, ಇದರ ವಿಷದ ಒಂದು ಹನಿ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಕು.

ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್‌ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಆಕ್ಸಿಯುರಾನಸ್ ಮೈಕ್ರೋಲೆಪಿಡೋಟಸ್. ಈ ಹಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದಂಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್‌ನ ಬಣ್ಣವು ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಂದು ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಅದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ವಿಷವು ನರವಿಷ, ಮಯೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ನರಗಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಮೇಲೆ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ವಿಷವು ನಾಗರಹಾವಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 50 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಾಂಬಾಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅದರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್ ಅನ್ನ "ಮಾರಕ ಆದರೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಹಾವು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

