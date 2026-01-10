Who is Lauren Bell : ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯೂಟಿ ಲಾರಾ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಚೆಲುವೆ.. ಯಾವ ಊರು.. ವಯಸ್ಸೇಷ್ಟು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 (WPL 2026) ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸುಂದರಿಯೊಬ್ಬಳ ಹೆಸರು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಆಕೆಯ ಆಟದ ವೈಖರಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಅದ್ಭುತ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗಿ ಈ ಬಾರಿ WPL ಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ..
RCB ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಈ ಅಪ್ಸರೆ, 4 ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 14 ರನ್ ನೀಡಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾರಾ 19 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು. WPL ನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಎರಡನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಈ ದಾಖಲೆ ಮುಂಬೈ ವೇಗಿ ಶಬ್ನಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಶಬ್ನಮ್ 20 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರು.
ಯಸ್.... ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ.. ಆಕೆಗೆ 25 ವರ್ಷ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಎಲ್ಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್ ಆಟಗಾರರಿರುವ ಟೀಂ ಗೆ ಈಗ ಲಾರೆನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರೆನ್ ತನ್ನ ಆಟದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ WPL ನ ಎಲ್ಲಾ RCB ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ..