  • ಜಯ..ಜಯ RCB ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು.. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ!

2025ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರುವ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಸತತ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 
 
1 /7

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ವುಮೆನ್ಸ್‌ ತಂಡ ಸತತ 5 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಟೀಮ್‌ ಆಗಿದೆ. 2023ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಯುವತಿಯರು 5 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದರು.         

2 /7

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 5 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.     

3 /7

ಗುಜರಾತ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 61 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಂತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   

4 /7

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 73 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಗುಜರಾತ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್‌ 73 ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯುಪಿ ತಂಡದ ಕನಿಕಾ ಅಹುಜಾ 46 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.   

5 /7

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ ಪ್ಲೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ತಂಡ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 29 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ ಇದಾಗಿದೆ.    

6 /7

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನ 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 4 ಬಾರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಬೌಲರ್‌ ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.     

7 /7

ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 96 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇದೇ ವೈಯಕ್ತವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ 199 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮಂಧಾನ 192 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

