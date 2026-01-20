2025ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರುವ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಸತತ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವುಮೆನ್ಸ್ ತಂಡ ಸತತ 5 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ. 2023ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಯುವತಿಯರು 5 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 5 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವುಮೆನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ 61 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಂತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 73 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್ 73 ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯುಪಿ ತಂಡದ ಕನಿಕಾ ಅಹುಜಾ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಇದಾಗಿದೆ.
ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ನ 8 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 4 ಬಾರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೌಲರ್ ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 96 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಇದೇ ವೈಯಕ್ತವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಂಧಾನ 192 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.