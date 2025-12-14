English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಝೀರೋ ಇಂದ ಹೀರೋ ಆದ WWE ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ..!

 WWE john cena life story :  WWE ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಅವರು ಝೀರೋ ಇಂದ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿ 23 ವರ್ಷ WWE ಲೋಕವನ್ನೇ ಆಳಿದ್ದಾರೆ. 
1 /7

ಜಾನ್‌ಸೀನಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ..ಆದ್ರೀಗ ಜಾನ್ ಸಿನಾ, ಬರೀ ಕುಸ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರುಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

2 /7

ಇವರು ಆಟದ ವೈಖರಿ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

3 /7

ಜಾನ್‌ ಸೀನಾಗೆ ಐದು ಜನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಎರಡನೇಯವನಾಗಿದ್ದಾರೆ.

4 /7

ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ಸೆನಾ ಸತತ ಏಳು ಬಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ WWE Championshipನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಮತ್ತು World Heavyweight Championshipನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ

5 /7

ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಒಬ್ಬ WWE ಆಟಗಾರರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ  ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್‌ ನಟ , ಹಿಪ್‌ ಹಾಪ್‌ ಸಂಗೀತಕಾರನಾಗಿದರು.

6 /7

ಫೆಲಿಕ್ಸ್‌ ಆಂಥೋನಿಯ ಸೀನಾರ 2000ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ  ವ್ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ..  

7 /7

WWE ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್‌ 23 1977 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಬರಿ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.  

