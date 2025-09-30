90 ಕಿಡ್ಸ್‌ ಹೀರೋ WWE ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಕುಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇವ್ರು?

WWE John Cena : 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಕ್ ಹೋಗನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಕುಸ್ತಿಪಟು. 17 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಸೀನಾ WWE ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ, ಇತರೆ ಕೆಲಸವೇನು ಅನ್ನೋ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
WWE ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ WWE ರಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಜಾನ್ ಸೀನಾ.
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಕ್ ಹೋಗನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದರು. 17 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಅವರನ್ನು WWE ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕರ್, ದಿ ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕ್ ಲೆಸ್ನರ್ರಂತಹ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ WWE ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಒಬ್ಬರು.
ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಒಬ್ಬ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $80 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹660 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಅವರ WWE ಒಪ್ಪಂದ, ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಸೀನಾ WWE ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು $12 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ & ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ 9 ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆನಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಪೀಸ್ಮೇಕರ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಗೆ $50,000 ರಿಂದ $1 ಮಿಲಿಯನ್ ವರೆಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಿಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಬಹು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಮೋದನೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಕ್-ಎ-ವಿಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ 650 ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.