Yash Dayal absent to RCB Net session: ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ತಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹನಿಮೂನ್ನಿಂದ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಆಗಿಲ್ವಂತೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಓರ್ವ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫುಯೇನ್ಸರ್ ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಶ್ ಇನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಬಾರದೇ ಇರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಕರಣವೂ ಸೇರಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ನೇನು ಶುರುವಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬಸ್ನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಮುಖ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು.