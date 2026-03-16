Yash Dayal and Shweta Pundir wedding: ಐಪಿಎಲ್ನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಇರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅವರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೇನ್ಸರ್ ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡಿರ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.
ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿವಾಹ ರಹಸ್ಯವಾದರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾತರವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡೀರ್ ಅವರು ಮೂಲತಹ ಉತ್ತರಾಖಂಡದವರು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಪುಂಡೀರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ರೀಲ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಹಲವಾರು ರೀಲ್ಸ್, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್, ಈ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.