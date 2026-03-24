Yash Dayal Will Not Play For In IPL 2026: ಕಳೆದ 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಈಗಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ.
2026ರ IPL 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಟ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ IPL ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾದರೂ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ 18ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು 13 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು. ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಋತುವಿನವರೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು, 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದರು.