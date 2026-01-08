ಯಶ್‌ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಸುಲ್ತಾನನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಪಾದನೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇನಾ!

Yash First Salary: ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Yash First Salary: ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಗುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆವರು ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಳ್ಳುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಯಶ್ ಎಂಬ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ, ಅದರಂತೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹರಸಿ ಬಂದ ಅವರಿಗೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಸಿನಿಮಾದ ಚ್ಯಾನ್ಸ್ ಹರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಯಶ್, ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ.
50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯಶ್, ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಹತ್ತಿರ 50 ಕೋಟಿಯವರೆಗೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ ಸಂಬಳ ಅವರಿಗೆಂದೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಎನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ 50 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ಶ್ರಮ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸು.