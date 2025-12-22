Yash radhika pandith love : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾಪಂಡಿತ್ ದಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.. ರಾಕಿಬಾಯ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ದಂಪತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲಾ. 9 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರವೂ ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ.. ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ತಾಯಿ ಷರತ್ತು ಹೇಳಿದ್ಹೇನು..?
ಯಶ್ ತಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು, ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲು ಸೊಸೆ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಿಯೋ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಸೊಸೆ’ ಎಂದು ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ..‘ನೀನು ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಆ ಬಳಿಕ ಮದುವೆ ಆಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡದೆ, ಯಾರ ಬಾಯಿಗೂ ಆಹಾರ ಆಗದೆ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.
ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ದಂಪತಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿ.9 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರವೂ ಇವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ..ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಇವರ ಪ್ರೀತಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ರಾಧಿಕಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಯಶ್ ತಾಯಿ ಪುಷ್ಪಾ ಅವರ ಷರತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ರಾಧಿಕಾರನ್ನು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು.. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇದೆ..