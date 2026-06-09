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ಯಶ್ ಮೊದಲು ನಟಿಸಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 09, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:00 PM IST
ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್‌ ಇಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ನಟ. ಆದರೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 

Yash Remuneration for nandagokula serial : ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್‌ ಇಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ನಟ. ಆದರೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 

Yash Remuneration1/6

ಯಶ್‌ ಸಂಭಾವನೆ

ಯಶ್‌ ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಖತ್‌ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್‌ ಇಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ನಟ. ಆದರೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 

Yash Remuneration2/6

ಯಶ್‌ ಸಂಭಾವನೆ

ಯಶ್‌ ಧಾರಾವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಯಶ್ ಮೊದಲು ನಟಿಸಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಂದ ಗೋಕುಲ. ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ಈ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 

Yash Remuneration3/6

ಯಶ್‌ ಸಂಭಾವನೆ

ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಶ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. 

Yash Remuneration4/6

ಯಶ್‌ ಸಂಭಾವನೆ

ಕಿರಾತಕ, ರಾಜಹುಲಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್, ಗೂಗ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 

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ಯಶ್‌ ಸಂಭಾವನೆ

ಯಶ್ ಅವರು ನಂದಗೋಕುಲ ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಕೇವಲ 750 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 

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ಯಶ್‌ ಸಂಭಾವನೆ

ಕೇವಲ 750 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಪಯಣ ಆರಂಬಿಸಿದ ಯಶ್ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

TAGS:
Yash
Nandagokula serial
Yash Remuneration

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