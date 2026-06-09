Yash Remuneration for nandagokula serial : ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಇಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ನಟ. ಆದರೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಯಶ್ ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಇಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆವ ನಟ. ಆದರೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಯಶ್ ಧಾರಾವಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಯಶ್ ಮೊದಲು ನಟಿಸಿದ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಂದ ಗೋಕುಲ. ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಕೂಡ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಕಿರಾತಕ, ರಾಜಹುಲಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್, ಗೂಗ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಯಶ್ ಅವರು ನಂದಗೋಕುಲ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಕೇವಲ 750 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಕೇವಲ 750 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಪಯಣ ಆರಂಬಿಸಿದ ಯಶ್ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.