  • ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಮಗ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌! ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಯಶ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಮಗ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌! ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಯಶ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Yash Net worth: ನಟ ಯಶ್‌ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.. 
 
Yash Net worth: ಬಸ್‌ ಕಂಡಕ್ಟರ್‌ ಮಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆನಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನಟ ಯಶ್‌ ಅವರಿಗಿಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.   

ಯಶ್‌, ಕಿರುತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟವರು, ಧಾರವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, 2007ರ 'ಜಂಬದ ಹುಡುಗಿ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ.   

ಯಶ್‌ ಅವರ ಹೆಸರು ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಗೌಡ, ಭುವನಹಳ್ಳಿ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 8, 1986 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಹಾಗೇ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಯಶ್‌ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು 40ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ.   

ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ.   

ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸರಣಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್‌ಆಫಸ್‌ ಧೂಳ್‌ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಯಾಶ್‌, ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಇಂದು ಯಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಬಿಗ್‌ ಬಜೆಟ್‌ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರುವ ʻಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ʼನ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮದ್ಯೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್‌ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

2007ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಶ್‌ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಗೆ ಯಶ್‌ 8 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಯಶ್‌, ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಭಾಗ 2ಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 30ಕೋಡಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಸದ್ಯ ಯಶ್‌ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ₹50 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇನ್ನು, ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಪಾತ್ರ ನಟಿಸಲು ಯಶ್‌ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ₹50 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

ಹೀಗೆ ಕಾಮನ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಆಗಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯಶ್‌ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ ಕೂಡ ಹೌದು. 

