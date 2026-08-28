/ಮೊದಲ ದಿನ 150 ಕೋಟಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ Toxic ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಎಷ್ಟು? ಅಯ್ಯೋ, ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು?

Toxic Movie Update: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ 150 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್ಗಳು, ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎರಡನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ) ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Toxic Movie Collection: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಅ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್" (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಗೂ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ "ಮೌತ್ ಟಾಕ್" ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದ್ದರೂ, ಮೌತ್ ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನ 150 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮ್ಗಳು, ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎರಡನೇ ದಿನ (ಗುರುವಾರ) ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಗುರುವಾರ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹36.40 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 64% ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಚ್ಛರಿಯೆಂದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂತೂ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹137.50 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಗುರುವಾರ 19,413 ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡರೂ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ 26.6% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸೀಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 137.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಧಾರ್ ಅವರ ದುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ದುರಂಧರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ದುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡನೇ ದಿನ 80.72 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರ ಎರಡನೇ ದಿನ 36.40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.