Yash Toxic: ರಕ್ತ ಭಯ ದ್ರೋಹ..ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ರಿವೀಲ್‌

Yash Toxic: ಮಲಯಾಳಂನ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿಯಿದೆ..
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು..ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಯಶ್ ಅವರು ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಕಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ..
ರಾಕಿಬಾಯ್ ಯಶ್ ಅವರು ಕೆಜಿಎಫ್-2 ನಂತ್ರ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ..ಇನ್ನೂ ಯಶ್ ಬರ್ತ್ ಡೇ ದಿನದಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಖತ್ ತ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಯಶ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ..ಸದ್ಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೆ, ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಲೂ ಓವರ್ ಸೀಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಒಟಿಟಿ ಡೀಲ್ ವಿಚಾರದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ..
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ 1940-1970ರ ದಶಕದ ನಡುವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ - ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ..ಕ್ರೈಮ್ ಲೋಕ ಹಿಂಸೆ,ಮನುಷ್ಯ ರಕ್ತ ಹರಿಸಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ..
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತಾ ಸಿನಿಮಾವಾದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..