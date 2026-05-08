ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 08, 2026, 08:57 PM IST|Updated: May 08, 2026, 08:57 PM IST

Yash on Variety Magazine : 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಇದೀಗ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic movie) ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಏನಿದು 'ವೆರೈಟಿ' ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್ ವಿಶೇಷತೆ? : ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ವೆರೈಟಿ' ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್‌ಗೆ ಇರುವ ಗೌರವ ಅಪಾರ. ಇದು ಬರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 'ಬೈಬಲ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ. 1905ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 120 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ನಟನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ.

ವೆರೈಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು "ದಿ ಯಶ್ ಎಫೆಕ್ಟ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ಜೀನ್‌ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್‌ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಡಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. 'ವೆರೈಟಿ'ಯಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಸುದ್ದಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.  

