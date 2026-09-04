Yash worked out at the gym with Panipuri Kitty: ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗುರು, ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ‘ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ’ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅವರ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ರಗಡ್ ಆದ ಲುಕ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಹರಿಸುವಾಗ ಯಶ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರುವ ಕಿಟ್ಟಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಮ್ಗಾಗಿ ಯಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ನೂರಕ್ಕೆ 100 ರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Toxic: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 240 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಒಟ್ಟು 322 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಎನ್ನುವ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ನಟಿಯರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.