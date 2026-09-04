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ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ಗೆ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದ ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌

Written ByBhimappa
Published: Sep 04, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:59 PM IST
ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Yash worked out at the gym with Panipuri Kitty: ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಹುರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
 

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ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಿಂದೆ ಖ್ಯಾತ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಗುರು, ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್ ‘ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ’ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ.  

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ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಿಟ್ಟಿ, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅವರ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಂತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

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‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ರಗಡ್ ಆದ ಲುಕ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.  

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ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಹರಿಸುವಾಗ ಯಶ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿರುವ ಕಿಟ್ಟಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.  

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ಯಶ್‌ ಅವರ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಹೀರೋ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.   

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ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀನ್‌, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಮ್‌ಗಾಗಿ ಯಶ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ನೂರಕ್ಕೆ 100 ರಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.   

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Toxic: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್‌ ಫಾರ್‌ ಗ್ರೋನ್‌-ಅಪ್ಸ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 240 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಒಟ್ಟು 322 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.   

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ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್‌ ಎನ್ನುವ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ನಟಿಯರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

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