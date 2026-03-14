ಇಂದಿಗೂ ಈ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಜುಮ್ಮ್‌ ಎನ್ನುತ್ತೆ..! ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಮಂಡಳಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಹಾಡು..

Bollywood Superhit Song: 1990 ರ ಬಹಳ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಡು.. ಕಾರಣ ಇದರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್.. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು.
1990 ರ ದಶಕವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸುವರ್ಣಯುಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಆ ಯುಗದ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಜನರ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ..
ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 'ಅಂದಾಜ್' ಚಿತ್ರದ 'ಯೇ ಮಾಲ್ಗಡಿ ತು ಧಕ್ ಲಗಾ' ಹಾಡು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಾಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
'ಯೇ ಮಾಲ್ಗಡಿ ತು ಧಕ್ ಲಗಾ, ಧಕ್ ಲಗಾ ರೇ ಧಕ್ ಲಗಾ' ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಾಡು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ನೃತ್ಯ, ಹಾವಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಾಡನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯೂ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹಾಡನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅದರ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದವು.
ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದರು..