  ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?

ಈ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?

Year ender 2025 list of highest grossing kannada movies : ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ.. ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ..
 
ಮಾರ್ಕ್‌ : ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಭಿನಯದ ಸುದೀಪ್‌ ಮಾರ್ಕ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆದ ದಿನವೇ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.. ಮಾರ್ಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಉತ್ತಮ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..‘ಮಾರ್ಕ್​’ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ 15.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು sacnilk ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಹೀರೋ. ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು, ಈ ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 15.90 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಆಗುವ ನೀರಿಕ್ಷೆ ಇದೆ..   

‘45​’ ಸಿನಿಮಾ:  45 ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಮೊದಲ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟಾರರ್ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದು, ಉಪೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಮೊದಲ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ.  ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 4.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು sacnilk ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದೆ..  

ದಿ ಡೆವಿಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ: ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ದರ್ಶನ್‌ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 11ರಂದು ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ...ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ರೈ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲನ್‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಸು ಫ್ರಮ್‌ ಸೋ:  ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ  ಅಭಿನಯದ ಸು ಫ್ರಮ್‌ ಸೋ ಸಿನಿಮಾ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ..ಸೋಶಿಯಲ್‌ಮೀಡಿಯಾ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗಾಗಿಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಡುವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಕಂಡಿದೆ. ಜೆ.ಪಿ ತುಮಿನಾಡ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದೆ. 100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ  ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ : ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಸಿನಿಮಾ 326 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ ಆನಿಮೇಟೆಡ್‌ ಸಿನಿಮಾ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ಆಧರಿಸಿ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ..326 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಕರ್‌ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಪಡೆದು ಸಿನಿಮಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.  

ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್‌ 1:  ಡಿವೈನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದ ʻಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್‌ 1’ ಸಿನಿಮಾ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ ಭಾರೀ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಕಂಡಿದೆ.. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ಗುಲ್ಶನ್‌ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್ ನಟಿಸಿದ್ದು‌, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕಗಳಿಸಿ ಈ ವರ್ಷದ ನಂ.1 ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ ಆಗಿದೆ.  

