Serial actor Ashish kapoor arrested : ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಈ ಹೀರೋ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Ashish kapoor : ಬುಧವಾರ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಯ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಶಿಶ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Ashish kapoor case : ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಂತರ, ಆಕೆಯನ್ನು ನಟ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Ashish kapoor house party : ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, 'ಮನೆ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು, ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
Ashish kapoor news : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಶಿಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು.
Ashish kapoor rape case : ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಶಿಶ್ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಟಿ ಆಶಿಶ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಟನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು. ಆಶಿಶ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಶಿಶ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
case on Ashish kapoor ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶಿಶ್ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
who is Ashish kapoor : 40 ವರ್ಷದ ಆಶಿಶ್ ಕಪೂರ್ 'ಶ್ಶ್ಶ್... ಫಿರ್ ಕೋಯಿ ಹೈ', 'ಸಸುರಲ್ ಸಿಮರ್ ಕಾ 2', 'ಯೇ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲತಾ ಹೈ', 'ಸಾತ್ ಫೆರೆ.. ಸಲೋನಿ ಕಾ ಸಫರ್', 'ಸರಸ್ವತಿಚಂದ್ರ' ಮತ್ತು 'ಮೋಲ್ಕಿ- ರಿಶ್ಟೋನ್ ಕಿ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇಖಾ ಏಕ್ ಖ್ವಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಯ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.