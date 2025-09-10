English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ 'ಹಳದಿ ಲೋಹ': ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ

Gold Rate Spikes High: ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊಸ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 'ಹಳದಿ ಲೋಹ' ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇಂದು (ಸೆ. 10) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. 
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗಸದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ 'ಹಳದಿ ಲೋಹ' ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಬಳಿಕ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧನ್ತೇರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಸೆ.10) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ USD 3,600 ತಲುಪಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ಸೆ.09) ದೆಹಲಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ 5.080 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,12,750 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ  ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹11,051 (ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1.10 ಲಕ್ಷ) ರಷ್ಟು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹10,130 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹8,288 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡ್‌ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ USD 3,600 ತಲುಪಿದ್ದು, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು USD 4,500 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲು ವಿವಿಧ ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ  ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 1.12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹ 35% ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

