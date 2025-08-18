ಬ್ರಷ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಗಟ್ಟಿವೆಯೇ... ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ!

Teeth Whitening Remedies : ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಜ್ಜಿದ ಬಳಿಕವೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಜ್ಜಿದ ಬಳಿಕವೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು ಮಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕೋಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.