English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬ್ರಷ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಳದಿ ಗಟ್ಟಿವೆಯೇ... ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ!

Teeth Whitening Remedies : ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಜ್ಜಿದ ಬಳಿಕವೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 
1 /7

ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಜ್ಜಿದ ಬಳಿಕವೂ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. 

2 /7

ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.  

3 /7

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು ಮಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. 

4 /7

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಿಳುಪುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

5 /7

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕೋಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಂದಾದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. 

6 /7

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸವೆತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

7 /7

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

Yellow teeth teeth whitening Dental care

Next Gallery

ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ