ಶುಭ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಯೋಗ ದಶಾ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ

Yoga Dasha: ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ರಾಶಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ 18ರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟೂ ಉತ್ತಮ. ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಹುಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಜೀವನವು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಆರು ತಿಂಗಳು ಹರ್ಷದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಧನ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ದತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಹಣದ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಗುರು, ರಾಹು, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿ, ರಾಹು, ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
