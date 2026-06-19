Yoga Health Benefits: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ಲವಲವಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Yoga Benefits: ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಮಾನವನ ಆರೋಗ್ಯ (Health) ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ (Body) ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಯೋಗ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಿಟ್ಟಿದೆ. ಯೋಗವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ, ದಿನವಿಡೀ ಲವಲವಿಕೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಯೋಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಆಸನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲದೇ ನೀವು ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಯೋಗ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
ವಯಸ್ಸು, ದೇಹದ ಪ್ರಕಾರ, ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಟ್ಟ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಯೋಗವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾರಣ, ಅದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದೆನಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ , ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗಾಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ.
ಇನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಗಾಸನಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಯೋಗವು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ,
ಯೋಗವು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಯೋಗವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿಯಮಿತ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)