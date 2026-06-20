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ಯೋಗ vs ವಾಕಿಂಗ್‌; ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್‌? ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:45 PM IST

International Yoga Day 2026: ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಾಕಿಂಗ್‌, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಈ ಕುರಿತ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

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Weight loss: ಜೂನ್‌ 21 ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದೆ. 2026ರ ಈ 12ನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ಥೀಮ್‌ "ಯೋಗ ಫಾರ್‌ ಹೆಲ್ತಿ ಏಜಿಂಗ್"‌ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಥೀಮ್‌ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೂ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

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ಆದರೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವಾಕಿಂಗ್‌, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಈ ಕುರಿತ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.  

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ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗ ಆಗಲಿ, ವಾಕಿಂಗ್‌ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್‌ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬಹುದು. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ 120-200 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಬರ್ನ್‌ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಇನ್ನು ಯೋಗವು, ವಾಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಅಥವಾ ಜಾಗಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಬಹುದಾದರೂ, ಇದುಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಯೋಗಾಸನಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.

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ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್‌ ವೇಗದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಯೋಗವು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೋಗವು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಇನ್ನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿವಂತೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್‌ ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ, ವಾಕಿಂಗ್‌ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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