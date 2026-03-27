'ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ- ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ..!

ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೌಲರ್ ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಕೋಚ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಸಂಬದ್ಧ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಏಳು ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಶ್ವಿನ್ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅವನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 'ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ? ಎಂದು ಅವರು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೆ, ಅವನು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು
ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಂದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಅನ್ರಿಚ್ ನೋರ್ಖಿಯಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್, ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಂತಹ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ, ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.