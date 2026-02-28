ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ..

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮೊಸರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಗರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಈಗ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಮೊಸರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ? ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೊಸರು ದಿವ್ಯೌಷಧ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಕಪ್ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮೊಸರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊಸರಿನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಹಾಲಿನಂತಹ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮೊಸರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
