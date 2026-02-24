English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ʻಈʼ ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶೇಕರಣೆಯಾದ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌! ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಹರಳು

ಮೊಸರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 
 
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಸರು ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ. ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.   

ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.   

ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದಾಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಸರು ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.   

ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿಡಲು ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಮೊಸರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.   

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.   

ಮೊಸರಿನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಲು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು.   

ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿರುವವರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

