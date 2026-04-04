ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Best White Hair Home Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಖಂಡಿತ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ/ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಕಪ್ಪಗಾಗುವವರೆಗೂ ಸಣ್ಣ ಹುರಿಯಲ್ಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಣ್ಣ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.