'ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ'-ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್

ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೈನಾ ನೆಹವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ (ಥೋಡಾ ಸಾ ನಾನ್-ವೆಜ್ ಖಾನಾ ಪಡೆಗಾ)" ಎಂದು ಸೈನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರವು ಹಗುರವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೈನಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಸತತವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ತರಬೇತಿಗಿಂತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್' ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಅನಿಖೇತ್ ಮುಳೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸವಕಳಿ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಧನದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಾಂಸಾಹಾರವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವಾದರೂ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಬೇಳೆಕಾಲುಗಳು, ಸೋಯಾ, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿಯ ಸಮತೋಲನವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.