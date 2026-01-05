Sumukh photoshoot: ಯುವ ನಾಯಕ ಸುಮುಖ್ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಫೋಕಸ್’ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಡಿ ನಡೆದ ಈ ಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುಮುಖ್, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Sumukh photoshoot: ಯುವ ನಾಯಕ ಸುಮುಖ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್ನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮುಖ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಫೋಕಸ್’ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಡಿ ನಡೆದ ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮುಖ್ ಶುಭ್ರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗರಾಜ್ ಸೋಮಯಾಜಿ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮುಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಸುಮುಖ್ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಈ ಲುಕ್ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
‘ಮನದ ಕಡಲು’ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಸುಮುಖ್ ಈಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.