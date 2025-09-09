"ಮುತ್ತು.. ಮುದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ".. ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ

Actress Supritha: ನಟಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
Actress Supritha: ಟಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸತತ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿ ಸುರೇಕಾ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸುಪ್ರಿತಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ-ಮಗಳು ಜೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರೇಖಾ ವಾಣಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸಪ್ರಿತಾ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುರೇಖಾ ಪುತ್ರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ಟ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು, ಯಂಗ್ ನಾಯಕಿಯ ಮನಮೋಹಕ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನಸೋತಿದ್ದರು.
ಸುಪ್ರಿತಾ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಆಂಕರ್ ನಿಖಿಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮರದೀಪ್ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲವೇ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚುಂಬನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಅಮರ್ದೀಪ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಮರ್ ದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ತಯಾರಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸುಪ್ರಿತಾ, " ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತೆ, ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕಿಸ್ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಮರ್ದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸುಪ್ರಿತಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸದ್ಯ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.