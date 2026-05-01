ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್, ಈಗ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ದಂತಕಥೆ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರ ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ದಾಖಲೆ ಸದ್ಯ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದೈತ್ಯ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.ಪೊಲಾರ್ಡ್ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲು 843 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿ ಮುರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 511 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 99 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು 1 ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪೊಲಾರ್ಡ್ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಖುದ್ದು ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರೇ, 'ನನ್ನ ದಾಖಲೆ ವೈಭವ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪತನವಾಗುವುದು ಖಚಿತ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬಾಸ್' ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯೂ ಈಗ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (2012) ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 59 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಈಗಾಗಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (2026) 37 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.