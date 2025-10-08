ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ.. ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪೈಪೋಟಿ! ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

yukta mookhey: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ನಟಿಯ ಜೀವನ ಕಥೆ..
yukta mookhey: ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಅವರ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಚಾರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಂತೆ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ.
1999 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯುಕ್ತಾ ಮುಖಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪಡೆದ ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 1977 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಯುಕ್ತಾ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತನಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
"ನಾನು ಮೂರು ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯುಕ್ತಾ ಮುಖಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಕೇವಲ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಬಳಿಯ ಗಣೇಶಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವಿದ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು, ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು.
ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಯುಕ್ತಾ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಯುಕ್ತಾ 2002 ರಲ್ಲಿ "ಪ್ಯಾಸಾ" ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಯುಕ್ತಾಳ ಜೀವನ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಸಹ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಗೋ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬವು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಆಕೆಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಯುಕ್ತಾ "ನನಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂಬೈನವಳು, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ." 2008 ರಲ್ಲಿ, ಯುಕ್ತಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ತುಲಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಆದರೆ ಮದುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ತನ್ನ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈಗ, ಯುಕ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.