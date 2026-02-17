T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜ್‌ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌!

Yuvraj Samara in T-20 World Cup 2026: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಓಪನರ್ ಪಾಥುಮ್ ನಿಸ್ಸಂಕಾ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರೂಪ್- ಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆನಡಾದ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 31ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಕೆನಡಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಕೆನಡಾ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಬಾಜ್ವಾ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕಿವೀಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆನಡಾ ಓಪನರ್ ಬಂದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದಂತೆ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಕೆನಡಾ ತಂಡ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ 36 ರನ್ಗೆ ಬಾಜ್ವಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಗ್ಲೇನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರೀಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರು ಯುವರಾಜ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾ, ಕೇವಲ 58 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 65 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 110 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾಗೆ ಇದೀಗ 19 ವರ್ಷ 141 ದಿನಗಳು ಆಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವರೆಗೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು.
2014ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್ ತಮ್ಮ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ರೈನಾ, ತಮ್ಮ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.