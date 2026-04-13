ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ನಾಚಿನೀರಾಗುವಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಚಹಾಲ್!.. ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ

Yuzvendra Chahal Chat with Actress Tania: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಬೌಲರ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಎರಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಉಲ್ಲು ಸರಣಿಗಳ ನಟಿ ತಾನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ನಟಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಹಾಲ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಖ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಚಹಾಲ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ “ನೀವು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾನಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚಹಾಲ್ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಹಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇಡೀ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.