ನೋಡೋಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಪರೂಪದ ಸೌಂದರ್ಯ.. ಚಹಾಲ್‌ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದ ಚೆಲುವೆ..! ಯಾರಿಕೆ..?

Yuzvendra Chahal new gf : ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮತ್ತು ಆರ್ ಜೆ ಮಹ್ವಾಶ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ, ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುಂದರಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಧನಶ್ರೀ 2025 ರಲ್ಲಿ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಆರ್ಜೆ ಮಹ್ವಾಶ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹ್ವಾಶ್ ನಂತರ, ಚಹಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬೇರೊಬ್ಬ ಚೆಲುವೆ ಜೊತೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ..
ಇದರ ನಡುವೆ, ಈಗ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13" ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೆಫಾಲಿ ಬಗ್ಗಾ ಜೊತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನ ಹೆಸರು ತಳುಕುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆ ಶೆಫಾಲಿ ಮತ್ತು ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಶೆಫಾಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಪ್ಪು ಡ್ರೇಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇಬ್ಬರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಶೆಫಾಲಿ ಈ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.