ಮಹತ್ವದ 2026 IPL ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಕುಡಿತವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ABD ಮುಂದೆ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಟಗಾರ..!

Yuzvendra Chahal quit drinking alcohol: ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೆಗ್‌ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಒಬ್ಬರು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
1 /7

2025ರಲ್ಲಿ KKR ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಮುರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಜೊತೆಗಿನ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ 360 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

2 /7

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಲೆಗ್‌ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

3 /7

ಸದ್ಯ ನನಗೆ 35 ವರ್ಷ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 150 ರಷ್ಟು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

4 /7

ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ 17 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ನಾಕೌಟ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಚಾಹಲ್ ಪಿಬಿಕೆಎಸ್ ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್‌, ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ಮನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.   

5 /7

ಐಪಿಎಲ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಇಬ್ಬರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

6 /7

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯ, ಸಂದೇಶ, ಹೇಳಿಕೊಡುವ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಗನೇ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಯ್ಯರ್‌ ಅಂತೂ ನಾಯಕನ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.      

7 /7

ಐಪಿಎಲ್‌ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದರೇ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್‌ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಳಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಯಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

