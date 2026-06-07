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Zee Kannada News Real Stars Award–2026: ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕರಿಗೆ ‘ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್’ ಗೌರವ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 07, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:52 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಲಲಿತ್‌ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌–2026ʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 

Zee Kannada News Real Stars Award–2026: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಿ ಲಲಿತ್‌ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌–2026ʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ (ಜೂನ್‌ 3) ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ಮತ್ತು ʼಜೀ ಮೀಡಿಯಾʼ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 
 

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ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್‌ ಬಿ - ಕುಲಪತಿ, ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್ ಬಿಯವರು ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಸಂಶೋಧಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರರು. 28 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಇವರು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಸಮರ್ಪಿತ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಕೃಷ್ಣ ಸಿ. ಉಕ್ಕುಂದ್  - ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ: ಮೂಲತಃ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರಳೀಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ.ಉಕ್ಕುಂದ್ ಅವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಫ್ರೂಟ್‌ ಹಬ್‌ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕ. ಸಸ್ಯಸಂತೆ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್‌ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಕೇಸರ್‌ ಮಾವಿಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುಬಾರಿ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವು ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಅವರು, ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಆರ್‌.ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂಗ್‌ - ರಾಜಕಾರಣಿ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರದ್ದು 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಸೇವೆಯನ್ನೇ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮರ್ಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. 41 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಇವರು, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಹಾಗೂ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬದಲು ಯಲಚೇನಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 

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ಸುಧಾ - ಪಿಡಿಒ & ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಮಂಡ್ಯದ ಭಾರತಿನಗರದ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ, ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವೆಯಿಂದ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಮೃತ ಸರೋವರ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಡಾ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ವೈ. ಚಿಕ್ಕಹಾಗಡೆ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಕಷ್ಟದ ಬದುಕನ್ನೇ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡಾ. ಚಿನ್ನಪ್ಪ ವೈ. ಚಿಕ್ಕಹಾಗಡೆ, ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕಹಾಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಾಜಸೇವಕರು. 1999ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ 2000ರಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಯುವಕ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನೂರಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಅವರು, ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿದ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ವಿಜಯ್‌ ನಿಶಾಂತ್‌ - ದೇಶದ ಮೊದಲ ಟ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್: ವಿಜಯ್‌ ನಿಶಾಂತ್‌... ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೇ ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಟ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಇವರು, ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷತಃ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರ ಮೂಲದ ವಿಜಯ್‌ ನಿಶಾಂತ್‌ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡವರು. ನಗರೀಕೃತ ಅರಣ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, vruksha.com ಮೂಲಕ ಮರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಟ್ರೀ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಾಧನೆ ಇವರ ಪರಿಸರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಸಿರು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಪಿ.ಜಿ.ಗಿರಿ (ವೆಂಕಟ ಗಿರಿ) - ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು: ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಹೋಬಳಿಯ ಪಿಚ್ಚಕುಂಟರಹಳ್ಳಿಯ ಡಾ. ಪಿ.ಜಿ.ಗಿರಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕು ತಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ. ವಿ.ಜಿ.ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಮೂಲಕ 30 ಸಾವಿರ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೋವಿಡ್‌ ವೇಳೆ 60 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಲಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ, ವೃಕ್ಷ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ನಾಗೇಶ್‌ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡದವರಾದ ನಾಗೇಶ್‌, ಸುವರ್ಣ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಲ-ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಾ, ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಗಡಿನಾಡಿನ ಬಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ರಾಜಕೀಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಡಾ. ಅರವಿಂದ್‌ ಟಿ.ಎಂ‌. - ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ: ಮೂಲತಃ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-ತುಮಕೂರು ಭಾಗದ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಅವರು, 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಕನೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಅಭಿನಂದನ್ ಕೆ - ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೇಣುಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿನಂದನ್‌ ಕೆ ಅವರು, ತಾಯಿಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಬದುಕನ್ನೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಯುವ ನಾಯಕ. ತಾಯಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಜೀವದಾತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜನರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದ ಇವರು, ತಾಯಂದಿರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ತಾಯಿ ಹೃದಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ದಿ. ಎನ್.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ - ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು, ಗಿಳಾಲಗುಂಡಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಚೋರಡಿ ಸಮೀಪದ ಗಿಳಾಲಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವಾ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುತ್ರ ರಘು ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಶುಭಾ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯಾಗದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಕನ್, ವಸತಿ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಮಹೇಶ ಪ್ರಕಾಶ ಪೋತದಾರ - ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿಯ ಮಹೇಶ್‌ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಪೋತದಾರ, 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮರ್ಪಿತ ಅಧಿಕಾರಿ. 10 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಇವರು, ಜನಸೇವೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆಗೈದು ಹಲವು ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಜಿ.ಎಸ್‌.ಖಾಲಿದ್‌ ಶರೀಫ್‌ - ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು: ಬೆಂಗಳೂರಿಬ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಖಾಲಿದ್‌ ಶರೀಫ್‌, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ, ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ, ವ್ಹೀಲ್‌ಚೇರ್‌ ವಿತರಣೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ-ಸಮವಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ-ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಡಾ.ರಾಜು ಗಸ್ತಿ - ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್‌ಸ್ಯೂಮರ್‌ ರೈಟ್ಸ್‌: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಂಜರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜು ಗಸ್ತಿ, ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ನಿಜವಾದ ರೈತ ಸೇವಕ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್‌ಸ್ಯೂಮರ್‌ ರೈಟ್ಸ್‌ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ರೈತರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 558 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ವಿತರಣೆ, 1800 ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 245 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಅಪರೂಪದ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಅವಾರ್ಡ್‌ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

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