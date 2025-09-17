ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ತಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಗುಟ್ಟಿದು

Actress Zeenat Aman Husband: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಯಾರು ಆ ನಟಿ?
Zeenat Aman: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. 70 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉನ್ನತ ನಟಿ ವಿಫಲ ನಟನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು 12 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೋವು, ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಈ ನಟಿ ಯಾರು...
Zeenat Aman:1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು. ಜೀನತ್ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಜೀನತ್ 1970 ರಲ್ಲಿ 'ಹಂಗಾಮಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಜೀನತ್ ವಿವಾಹಿತ ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಳು. ಒಮ್ಮೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ಖಾನ್ ಅವಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊಡೆದರು, ಅವಳ ಕಣ್ಣು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
1979 ರಲ್ಲಿ, ಜೀನತ್ ಸಂಜಯ್ ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸ್ಥಾನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವಳು ಶಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ʻಭಿಕ್ಷುಕʼನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮಜರ್ ಖಾನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು. 1985 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಜೀನತ್ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಬಯಸಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ನೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸಿದಳು.
ಮಜರ್ ಖಾನ್ ವಿಫಲ ನಟ. 1980 ರ 'ಶಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಜರ್ ಖಾನ್ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಭಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಜೀನತ್ ವಿವಾಹವಾದಾಗ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದರು. ನಟಿ ತನ್ನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಮಜರ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಾಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಜರ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಮದುವೆಯಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಟಿ, 'ನನಗೆ ಮಗು ಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಜರ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಯಸಿದನು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀನತ್ ತಾನು ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಜರ್ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಜೀನತ್ ಮದುವೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಮಜರ್ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಳು. ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ಗೆ ಅಜಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಹಾನ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮಜರ್ ಖಾನ್ 1998 ರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಜಾ ಮುರಾದ್ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಜರ್ ಖಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು, 'ಅವರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು".
"ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅವರು ದುರಂತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು."
"ನಾನು ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. 1993 ರಿಂದ 1997 ರವರೆಗೆ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಈ ಸಮಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು."
"ನಾನು ಮಜರ್ನನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು 18 ತಿಂಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು. ವೈದ್ಯರು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.