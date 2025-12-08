ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ: ನೂತನ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...

Zero Balance Account: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
Zero Balance Account: ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.
ನೀವು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ಎಟಿಎಂನಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು.
ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.
KYC (ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ) ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೂನ್ಯ-ಸಮತೋಲನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಈ ಖಾತೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಚಿತ ಮೂಲ ರೂಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ನಿಮಗೆ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಎಟಿಎಂನಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕವೂ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಆರ್ಬಿಐನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ನೀವು ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪುಟಗಳ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.