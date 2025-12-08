English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ RBI ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ: ನೂತನ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ...

Zero Balance Account: ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /11

Zero Balance Account: ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.  

2 /11

ನೀವು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ನೀವು ಎಟಿಎಂನಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು.   

3 /11

ಒಂದನ್ನು ತೆರೆಯಲು ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.  

4 /11

KYC (ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ) ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೂನ್ಯ-ಸಮತೋಲನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.   

5 /11

ಈ ಖಾತೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.  

6 /11

ಈ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉಚಿತ ಮೂಲ ರೂಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ.  

7 /11

ನಿಮಗೆ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಎಟಿಎಂನಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.  

8 /11

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕವೂ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.  

9 /11

ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.  

10 /11

ಆರ್‌ಬಿಐನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ನೀವು ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪುಟಗಳ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.  

11 /11

ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.  

