ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ.. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ! ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿ ಬಿಡಿ

Zinc Price rise : ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಚಿನ್ನವು ಉಳಿತಾಯದ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಹೊಸ ಲೋಹವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಬಹುದು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸತು ಸಂಘದ (IZA) ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಗ್ರೀನ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸತುವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದರರ್ಥ ಈ ಲೋಹದ ಬೇಡಿಕೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 75,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸತುವಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 13.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸತುವು ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಸತುವಿನ ಬಳಕೆ ವಿಶ್ವ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು 90-95 ಪ್ರತಿಶತ ಕಲಾಯಿ ಉಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ 23 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾತ್ರ. ಸತುವು ಉಕ್ಕನ್ನು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಬಳಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸತುವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸತು ಉದ್ಯಮವು ಸಹ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.