ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಗ್ರಹಗಳ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ!!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
September 2025 Grah Gochar: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಮಂಗಳ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಶುಕ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬುಧ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿನ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನ ಮುಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಕೆಲವರು ಈ ತಿಂಗಳು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಿಂದ ದೀರ್ಘ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)