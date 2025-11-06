ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಓದಲು ಹೋಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತಾಯಿ...! ಈಗ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್..!

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಹೊಸ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಅವರ ಮಗ. ಅವರ ತಾಯಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಒಮ್ಮೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರ ಮಗನೇ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರವಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಕ್ವಾಮೆ ಮಮ್ದಾನಿ (34) ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ನಗರದ 111ನೇ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕ್ಯುಮೊ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮೊ (ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದು) ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಕರ್ಟಿಸ್ ಸ್ಲಿವಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 50.4% ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯನ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 1892ರ ನಂತರ ಅತಿ ಯುವ ಮೇಯರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರ ಜೀವನವು ಜಾಗತಿಕ ವಲಸೆ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 1991 ರಂದು ಉಗಾಂಡಾದ ಕಂಪಾಲಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಪಂಡಿತ ಮಹಮೂದ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮೀರಾ ನಾಯರ್,1957 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ರೂರ್ಕೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಪಂಜಾಬಿ-ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಅಮೃತ್ ಲಾಲ್ ನಾಯರ್ ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ (ಐಎಎಸ್) ಅಧಿಕಾರಿ. ಭುವನೇಶ್ವರ, ಶಿಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಿರಾಂಡಾ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆದರೂ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವೇ ಅವರನ್ನು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿತು, ಇಂದು ಅವರ ಮಗ ಅದೇ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮೀರಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ವಲಸೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 1988 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಸಲಾಮ್ ಬಾಂಬೆ' ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಡಿ'ಓರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಗೆದ್ದಿತು. ನಂತರದ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪಿ ಮಸಾಲಾ' (1991), 'ಮಾನ್ಸೂನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್' (2001) ಮತ್ತು 'ದಿ ನೇಮ್ಸೇಕ್' (2006) ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ. 1989ರಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಮೂದ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, 1991ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಅವರಿಗೆ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಜನಿಸಿದರು.
ತಂದೆ ಮಹಮೂದ್ ಮಮ್ದಾನಿ (78), ಗುಜರಾತಿ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದವರು, 1946ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಉಗಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. 1972ರಲ್ಲಿ ಇದಿ ಅಮೀನ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪೌರತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪಡೆದರು. ದಾರ್ ಎಸ್ ಸಲಾಮ್, ಮಕೆರೆರೆ ಮತ್ತು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿ, ಈಗ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಇತಿಹಾಸ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳಾದ 'ಗುಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಬ್ಯಾಡ್ ಮುಸ್ಲಿಂ', 'ವೆನ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್' (2001) ಮತ್ತು 'ನೆದರ್ ಸೆಟ್ಲರ್ ನಾರ್ ನೇಟಿವ್' (2020) ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಜೋಹ್ರಾನ್, 2014ರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ನ ಬೌಡೊಯಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ನ ಬಡ ಬಿಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದತ್ತು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು.2015ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, 2017ರಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ (ಡಿಎಸ್ಎ) ಸೇರಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ನ ಆಸ್ಟೋರಿಯಾದಿಂದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗೆದ್ದು, ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ ಅವರು, 2024ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಘೋಷಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 2025ರ ಪ್ರಾಥಮಿಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮೊ ಅವರನ್ನು 13% ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 50% ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆದ್ದರು.
ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರ ಗೆಲುವು ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಲ ತಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಗಾಜಾ ಸಂಬಂಧದ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ಯಹೂದಿ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.