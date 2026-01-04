ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5000 ನೌಕರರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ..! ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿದ ಸಿಇಓ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವಲಯವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಜೊಮಾಟೊ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಜೊಮಾಟೊ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 5,000 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 150,000 ರಿಂದ 200,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜೊಮಾಟೊದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ, ಜೊಮಾಟೊದ ಸಿಇಒ ಕಂಪನಿಯು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹ ತಾವಾಗಿಯೇ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 5,000 ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಯಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಲುಪಿಸದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್-ಆನ್-ಡೆಲಿವರಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದ ದೂರುಗಳು ಸಹ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವಿತರಣಾ ಪಾಲುದಾರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವರಿಗೆ, ಕೆಲಸವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ತಕ್ಷಣದ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೊರಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ವಲಯವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ಜೊಮಾಟೊ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.